Силуанов заявил о запредельных налогах на труд в России

20.02.2020, 16:30, Новости дня

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в РФ установлены запредельные налоги на труд, ведомство думает, как их снизить.

«Сегодня действительно нагрузка на труд запредельная. Я это прекрасно понимаю», – сказал министр.

«Сейчас мы тоже думаем над тем, как снизить налоги на труд, потому что это 30%, по сути, страховых взносов, плюс еще 13% НДФЛ. Высокая нагрузка, которую не увидишь в других странах, где значительную часть страховых отчислений берут на себя работники. У нас основные платежи страховых взносов платит работодатель», – сообщил министр в интервью РБК.

По его словам, работодателю «очень сложно» платить такие взносы, потому «происходят всяческие схемы уклонения».

«Самое главное, найти источники компенсации для снижения этих взносов. Большая часть из 30% – 22% – пенсионный взнос. Если мы снизим, у Пенсионного фонда будет дыра в бюджете, чем ее закрывать? Бюджетом? Где нам взять такие деньги?», – задался вопросом Силуанов.

По его словам, правительство заинтересовано в снижении такой нагрузки, это необходимо сделать так, чтобы это дало результат в виде «желания работать «в белую» и платить соответствующие налоги».

«Вариант оплаты взносов работниками, а не работодателями не обсуждается», – заверил министр.

В ноябре 2019 года Силуанов в ответ на предложение отменить налоги для малоимущих россиян заявил, что «необходимо взвесить все плюсы и минусы».



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