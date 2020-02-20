Дочь Валерии Анна Шульгина впервые назвала свое настоящее имя

20.02.2020, 16:30, Разное

Дочь Валерии, рожденная в браке с Александром Шульгиным, призналась, что она вовсе не Анна. По словам наследницы известной певицы, ее настоящее имя — Шена.
Об этом пояснила она сама в Instagram-микроблоге, предложив подписчика «познакомиться». Кроме этого, 26-летняя дочь Валерии раскрыла еще несколько интересных фактов о себе.

Шульгина информирует стихи и песни, старается проявлять креативность и в других сферах, обожает «музыку с характером». Она страдает от панических атак, оказываясь в слишком людных местах, однако, выступая перед многотысячной публикой, чувствует себя расслабленно. Шена не умеет скрывать эмоции и признается, иногда ее вдумчивость принимают за «стервозность», хотя сама она – веселый и позитивный человек, то живущий в реальности, то пропадающий в вымышленном мире.


Поклонникам понравились откровения Шульгиной, но многих удивило новое имя артистки, ведь все были уверены, что Shena – ее сценический псевдоним. Наиболее недоверчивые фанаты попросили показать паспорт, чтобы самим убедиться в словах Шульгиной. Однако фолловеры предполагают, что в документе увидят озвученное дочерью Валерии имя, поскольку она, как и мать, которую при рождении назвали Аллой, могла поменять его.



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