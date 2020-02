Twitter облегчил публикацию длинных текстов

20.02.2020, 16:30, Новости дня

Разработчики Twitter упростили способ, позволяющий добавлять новые твиты к старым. Теперь, если текст не помещается в оригинальное сообщение, пользователи смогут его дополнить, привязав новую запись.

Чтобы объединить твиты в цепочку, нужно создать новую публикацию, потянуть экран вниз, нажать на кнопку Continue thread («Продолжить тему») или значок с тремя точками, а затем выбрать более раннюю запись, к которой будет прикреплено обновление. Ранее для этого пользователям приходилось цитировать самих себя либо вручную искать старые твиты и писать к ним сообщения в комментариях.

Now you can add a Tweet to one you already Tweeted, faster! pic.twitter.com/j3ktAN6t5o

— Twitter (@Twitter) February 19, 2020

Подключая новые твиты к старым, пользователям будет проще держать подписчиков в курсе каких-то событий, не засоряя основную ленту. Таким же способом можно лучше развить тему, дополнить уже опубликованный текст или уведомить читателя об ошибке в старом твите.

Напомним, что Twitter не позволяет редактировать старые записи. В прошлом месяце глава компании Джек Дорси отверг эту возможность, заявив, что ею будут злоупотреблять недобросовестные пользователи, чтобы вводить других людей в заблуждение.

«Вероятно, мы никогда этого не сделаем», — сказал Дорси, пояснив, что изначально сервис задумывался как СМС-платформа, а кнопка «Редактировать» подорвала бы эти основы. «Мы хотим сохранить эту атмосферу, это чувство былых времен», — добавил он.

При этом ранее Дорси допускал, что на сервисе может появиться кнопка редактирования записей. Еще в начале 2019-го он заявил, что компания может внедрить такую функцию, но при обязательном условии, чтобы читатели могли видеть исходную запись.

Вести.Hi-tech