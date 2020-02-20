Белоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в Литве

20.02.2020, 16:26, Новости дня

Белоруссия заказала еще два танкера нефти, перевалка груза будет осуществляться в литовской Клайпеде, рассказал пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Концерн подтверждает, что в литовскую Клайпеду придут еще два танкера нефти для Белорусии. Чья нефть – уточню позже», – сказал Тищенко РИА «Новости».

Предполагаемый объем поставок он также не назвал. В то же время, по данным агентства BNS. ссылающегося на «Литовские железные дороги», в Клайпеду в марте придут два танкера с нефтью для Белоруссии по 85 тыс. тонн.

В конце января в Белоруссию через Клайпеду поступила первая партия норвежской нефти. Газета ВЗГЛЯД писала, что нехватка нефти толкнула Минск на отчаянный шаг.