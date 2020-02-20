Слухи о размещении больных коронавирусом вызвали массовые протесты в приграничном с Китаем районе Казахстана

20.02.2020, 16:24, Новости дня

Несколько сотен человек в Казахстане вышли к зданию районной больницы в селе Сарытерек, расположенном в приграничной с Китаем области, требуя не размещать там зараженных «уханьским» коронавирусом граждан. Об этом сообщает «Новая газета».

По информации издания, среди населения появилась информация, что 23 февраля в местный амбулаторный центр доставят группу заболевших, которые приехали из Китая. Это вызвало протесты среди местного населения, ночью жители начали выносить на улицу больничные койки.

По заверениям властей региона, дополнительные места в больнице готовят для изоляции людей на время карантина в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции. В районе планируется открыть карантинные стационары на 300 человек. Прибывшие из Китая граждане должны быть помещены на двухнедельный карантин в инфекционные стационары, а затем 10 дней находиться под домашним наблюдением.

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