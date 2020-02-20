Силовики вызывают на допросы людей, переводивших пожертвования ФБК и штабам Навального

20.02.2020, 16:24, Новости дня

В ряде российских городов вызывают на допросы людей, переводивших пожертвования штабам Алексея Навального и в Фонд борьбы с коррупцией, сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сообщения нескольких штабов.

В петербургском штабе рассказали об одном таком случае. По словам представителей штаба, сороннику Навального позвонили следователи и пригласили на допрос. С ним  проведут консультации юристы штаба.

Двоих волонтеров Навального из Новосибирска также вызвали на допрос. «Повесток нет. Мы сказали им, чтобы без повестки никуда не ходили, а при каких-то сомнениях пользовались 51 статьей Конституции. Если переводил средства, то можно об этом сказать — ничего криминального в этом нет. Пока мы не видели бумаг, и не знаем, какие вопросы у следователей», — рассказала сотрудница новосибирского штаба Елена Носковец.

По данным Znak.com, аналогичная ситуация складывается в Омске.

В августе 2019 года в отношении сотрудников ФБК было возбуждено уголовное дело. Организацию обвинили в отмывании 75 млн рублей. СК наложил арест более чем на 100 счетов физических и юридических лиц, связанных с ФБК.

Позднее СК назвал «отмыванием денег» в ФБК конвертацию биткоинов, которые жертвовали фонду.

14 февраля стало известно, что Альфа-банк заблокировал счета сотрудников ФБК до 31 декабря 9999 года. При этом сроки обеспечительного ареста по этим счетам истекли.

Срок следствия по «делу ФБК» истек 3 февраля. СК подал в суд ходатайство о продлении расследования, а вместе с ним блокировки счетов еще на полгода, однако следователи допустили ошибку и включили в ходатайство не все заблокированные ранее счета.

Примечательно, что в «деле ФБК» пока нет ни обвиняемых, ни подозреваемых — все сотрудники фонда проходят по нему как свидетели. Расследование ведет группа из 141 офицера СК под руководством генерала Габдулина.



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