Сергеем Гапликовым был подписан договор о сотрудничестве с финскими компаниями ООО «Лузалес» и АО «Монди СЛПК»

20.02.2020, 16:22, Разное

Целью заключенного соглашения с финскими компаниями ООО «Лузалес» и АО «Монди СЛПК» является развитие всего лесного комплекса Коми, повышение вклада леса в экономику республики, улучшение условий для развития бизнеса в сфере лесного хозяйства. Также в рамках соглашения активно обсуждалась достигнутая дополнительная договоренность о проведении предварительных экспертных работ по оценке лесного фонда, а также инфраструктуры всех лесных хозяйств для определения возможности строительства нового целлюлозного комбината.

После осуществления поставленных в рамках договоренности задач, будет проведено обобщение и полная систематизация всей полученной информации, которая станет главнейшим фактором для привлечения инвесторов в лице иностранных компаний, в частности вышеупомянутых компаний из Финляндии.

Стоит напомнить, что в сентябре прошлого года во время рабочей поездки в Финляндию, главой Республики Коми, Сергеем Гапликовым был презентован проект строительства целлюлозного комбината. Гапликов считает, что за счет привлеченных инвестиций повысит вклад лесного комплекса в республиканскую экономику.

В начале февраля текущего года по приглашению главы республики в Сыктывкар приехали несколько представителей известных финских консалтинговых компаний, а также компаний, которые занимаются производством лесопромышленного оборудования и спецтехники.

Во время рабочей встречи финны высказали большую заинтересованность проектом строительства целлюлозного комбината и подтвердили возможность инвестирования, а также готовность к расширению сотрудничества. Собственно, апогеем их заинтересованности и стал подписанный договор.