Вступивший в «Партию Роста» Сергей Шнуров не исключает участия в выборах в Госдуму

20.02.2020, 16:21, Разное

Фронтмен группы «Ленинград», музыкант и телеведущий Сергей Шнуров официально стал членом «Партии Роста» и уже получил партбилет. Исполнитель не исключает вероятности, что в следующем году может принять участие в выборах в Госдуму, но однозначного ответа всё же пока не даёт.

В четверг, 20 февраля, Сергей Шнуров прилетел в Санкт-Петербург и прямо в аэропорту встретился с председателем «Партии Роста» Борисом Титовым. Позже музыкант принял участие в съезде объединения и получил партбилет, а в обращении к коллегам отметил, что пока не знает, «чем пригодится», но с новым членом партии однозначно всем станет «веселее», особенно ввиду его биографии и способности «всё называть своими именами».

Титов не скрывает, что на Шнурова у него «большие надежды». Музыкант может внести новые идеи как в работу самой партии, так и относительно решения актуальных вопросов в масштабах государства. Сергей Шнуров также затронул вопрос грядущих выборов, признавшись, что на данный момент не может поделиться планами, так как сначала «нужно дожить», а только потом о чём-то с уверенностью заявлять.