Рустам Солнцев не верит в отношения Прохора Шаляпина с канадской миллионершей

20.02.2020, 16:21, Разное

Бывший скандальный участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев не верит, что у Прохора Шаляпина отношения с канадской миллионершей. Шоумен предполагает, что певец отдыхает на дорогих курортах за свои деньги.
Певец Прохор Шаляпин и бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская ранее состояли в близких отношениях. Между ними не было большой любви, поэтому никто особо и не страдал после расставания. Шаляпин долго не горевал в одиночестве. Улетев в США, познакомился там с женщиной по имени Татьяна – миллионершей из Канады. Простое общение переросло в нечто большее. Однако, многие сомневаются в отношениях артиста и Татьяны-миллионерши.

Рустам Солнцев отметил, подобная история была с бывшей возлюбленной Шаляпина Ларисой Копенкиной, о которой после он отзывался как о «бедной проходимке». Блогер предположил, что певец выдумал историю с богатой канадкой, на самом же деле, он отдыхает на шикарных курортах за свои деньги. Солнцев не удивится, если миллионерша окажется какой-то «Дуней из Подмосковья», которая потом станет сопровождать Шаляпина на различных телевизионных шоу. Экс-участника «Дома-2» забавляют любовные приключения артиста.



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