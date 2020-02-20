Гаджеты: Sony представила похожий на Xperia 1 бюджетный смартфон Xperia L4

20.02.2020, 16:21, Разное

Японская транснациональная корпорация Sony презентовала очередную новинку – бюджетную модель смартфона Xperia L4, внешне схожую с флагманом предыдущего года Xperia 1, но с иной «начинкой». Устройство также получило вытянутый экран, тройную камеру и боковой дактилоскопический сканер.

Отличия заключаются в том, что бюджетный Xperia L4 оснащён 6,2-дюймовым ЖК-дисплеем (HD+), соотношение сторон которого – 21:9. В Sony Corporation снова сделали акцент на вытянутости экрана, полагая, что в таком случае пользователю будет более комфортно смотреть видео и работать одновременно с 2-мя приложениями. На новинку установили бюджетную платформу MediaTek Helio P22, которая имеется и у прошлогодней модели Xperia L3. Объём ОЗУ гаджета – также всего 3 ГБ, но флэш-память увеличили вдвое – до 64 ГБ. Ёмкость аккумуляторной батареи возросла до 3580 мА·ч с 3300. Производитель добавил поддержку быстрой зарядки, но её мощность пока не раскрыта.

Что касается фронтальной камеры, её разрешение – 8 Мп, а основная имеет 3 датчика изображения – 13, 5 и 2 Мп – вместо двух. Sony Xperia L4 оснащён разъёмом на 3,5 мм. Девайс будет доступен для покупки в чёрном и синем оттенке, в продаже появится грядущей весной. Стоимость мобильного аппарата пока не уточняется.