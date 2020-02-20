Тбилиси заявил об «атаке» Генштаба РФ на грузинские сайты

20.02.2020, 16:19, Новости дня

Официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди заявил, что Главное управление Генштаба ВС РФ якобы спланировало атаку на правительственные и коммерческие сайты в Грузии в октябре 2019 года.

По его словам, 28 октября 2019 года в Грузии была осуществлена «широкомасштабная кибератака на сайты администрации президента, судебной системы, разных муниципалитетов, государственных и коммерческих учреждений и СМИ, на серверы и разные системы управления».

«Согласно проведенному расследованию грузинской стороной и информации, полученной при сотрудничестве с международными партнерами, указанная кибератака была спланирована Главным управлением Генштаба ВС РФ», – сообщил дипломат, передает ТАСС.

Ранее Германия обвинила Россию в кибератаках «для получения информации, в том числе в отдельных случаях для дезинформации и пропаганды».



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