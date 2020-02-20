Геннадий Зюганов: Сроки явно завышены, а обвинения необоснованны

20.02.2020, 16:12, Разное

Председатель российской Коммунистической партии Геннадий Зюганов назвал «необоснованными» обвинения в создании террористической организации в отношении фигурантов дела «Сети» (признана запрещенной по решению суда). Приговоры первым семи его фигурантам он также назвал «явно завышенными».

«Я посмотрел суть этого дела… Молодежи не гарантированы ни нормальная работа, ни нормальное обучение. На мой взгляд, силовые ведомства сейчас усердствуют, разбираясь с такими делами: там сроки явно завышены, а обвинения далеко не обоснованы», — сказал Зюганов в интервью партийному каналу «Красная линия».

«На мой взгляд, надо более тщательно разбираться во всем этом и не видеть в каждой молодежной группе заговорщиков или тех, кто собирается свергнуть этот [политический] строй < ..> Надо более грамотно и достойно вести любое следствие, и нечего каждый раз загонять молодежь в тюрягу», — добавил политик.

Одиннадцать фигурантов дела «Сети» были задержаны в Пензе и Петербурге зимой 2017 года. Их обвинили в организации сообщества, члены которого планировали на территории РФ теракты для дестабилизации политической обстановки. Под пытками они дали признательные показания, от которых позже отказались

После того, как семерых пензенских фигурантов приговорили к срокам от 6 до 18 лет лишения свободы, в их поддержку выступали в том числе владельцы российских книжных магазинов, учителя, психологи и представители художественного сообщества. Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов также требовал провести повторное расследование жалоб на пытки со стороны сотрудников ФСБ.