В Госдуму внесли законопроект об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ

20.02.2020, 16:12, Новости дня

В нижнюю палату парламента внесен законопроект, согласно которому запрещается взимание комиссий с граждан при оплате услуг ЖКХ, сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Авторы инициативы – сам Неверов, спикер Госдумы Вячеслав Володин, первый зампред Александр Жуков, первый замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев, а также первый зампред комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский, передает РИА «Новости».

«Мы тщательно прорабатывали этот законопроект: надо понимать, что речь идет не только о комиссиях, которые взимают банки и иные кредитные организации. Например, в сельской местности часто пользуются для оплаты ЖКУ отделениями «Почты России». Поэтому мы предлагаем внести поправки не только в Жилищный кодекс, установив запрет там, в закон о банках и банковской деятельности, закон о национальной платежной системе, но и закон о почтовой связи», – рассказал Неверов.

Во вторник Неверов на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил его поддержать законопроект об отмене банковской комиссии за платежи ЖКХ.

О том, что «Единая Россия» готовит законопроект, запрещающий банкам брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за ЖКХ, сообщалось еще в январе.



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