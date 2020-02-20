ЛНР расплатилась с Киевом за воду тоннами мелких монет

20.02.2020, 16:12, Новости дня

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) расплатились за водоснабжение с Киевом тоннами мелких монет.

«Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки», – сообщил заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко порталу Громадське.

Он добавил, что раньше власти ЛНР расплачивались гривнами, а сейчас перешли на копейки.

«Думаю, они глумятся над нами», – сообщил Лысенко.

В октябре в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию были отключены от электроснабжения три насосные станции в ЛНР.

В конце декабря семь насосных станций в ЛНР отключили от электроснабжения из-за задолженности. 27 декабря электроснабжение на насосных станциях было восстановлено.



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