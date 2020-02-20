ЛНР расплатилась с Киевом за воду тоннами мелких монет
20.02.2020, 16:12, Новости дня
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) расплатились за водоснабжение с Киевом тоннами мелких монет.
«Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки», – сообщил заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко порталу Громадське.
Он добавил, что раньше власти ЛНР расплачивались гривнами, а сейчас перешли на копейки.
«Думаю, они глумятся над нами», – сообщил Лысенко.
В октябре в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию были отключены от электроснабжения три насосные станции в ЛНР.
В конце декабря семь насосных станций в ЛНР отключили от электроснабжения из-за задолженности. 27 декабря электроснабжение на насосных станциях было восстановлено.
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