Сенат Италии призвал наладить отношения с Россией

20.02.2020, 16:06, Новости дня

Сенат (верхняя палата парламента) Италии призвал к возобновлению диалога и пересмотру отношений между Россией и ЕС.

Сенатор от правящего движения "Пять звезд", председатель комиссии по иностранным делам и миграции сената Вито Петрочелли отметил в интервью ТАСС, что резолюция сената направлена в МИД и правительство Италии.

Сенат призвал правительство работать над укреплением отношений с Россией, в том числе в рамках ЕС. Петрочелли не исключил, что подобную резолюцию примут и в нижней палате парламента. В марте в Риме должны пройти переговоры представителей нижних палат парламентов РФ и Италии.

Сенат поручил итальянскому правительству "добиваться в рамках ЕС во взаимодействии с другими странами-членами ЕС изменения вектора отношений с Россией". Речь идет о развитии сотрудничества с учетом эффективности и целесообразности санкций с применением мер, которые не препятствуют росту торговли.

Кроме того, сенат рекомендовал правительству оказать помощь в выработке нового подхода ЕС к диалогу с Россией в области политики и безопасности с учетом общих интересов. Необходимо наращивать дипломатические усилия для переговоров на всех уровнях, в том числе для решения вопросов, связанных с Украиной и Грузией.

В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Италия выступает за укрепление сотрудничества ЕС с Россией по вопросам, представляющим интерес для Европы на основе "избирательного подхода".



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / Глава МИД Германии заявил, что Кремль должен быть готов к большим уступкам Украине

14.02 / Власти Санкт-Петербурга отказались согласовать марш памяти Бориса Немцова 29 февраля

14.01 / Трюдо назвал эскалацию на Ближнем Востоке причиной авиакатастрофы в Иране

03.02 / Похищение и убийство майдановца Сергиенко. Двум подозреваемым смягчили меру пресечения

05.12 / В Госдуме отказались вводить налог для богатых, заявив, что россияне это не поддержат

07.02 / Церемония прощания с Брайантом состоится 24 февраля на арене «Лос-Анджелес Лейкерс»

15.01 / Путин предложил изменить порядок назначения правительства России

03.12 / Названы сроки запуска «седьмой свободы воздуха» в Пулково

15.01 / Определен признак развития рака толстой кишки

05.12 / Вынесен приговор изнасиловавшему врача в Саратове мужчине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика