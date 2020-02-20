Персонал медицинского центра «Новые Санжары» вывезли с объекта – Кабмин

20.02.2020, 16:06, Новости дня

Персонал медицинского центра «Новые Санжары» в Полтавской области, куда намерены поместить на карантин 72 украинцев и граждан иностранных государств, эвакуированных из китайского Уханя в связи с эпидемией коронавируса, вывезли с объекта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров Украины.

«Персонал, ранее работавший в «Новых Санжарах», вывезен с объекта. Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервации лицами. В составе группы, которая будет размещена в обсервации, есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты для обеспечения надлежащего пребывания и безопасности людей», – говорится в сообщении.

В Кабмине рассказали, что среди лиц, эвакуированных из Китая, семья с восьмилетним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. На видео, которое сегодня обнародовала Государственная пограничная служба Украины, видно, что одна из прибывших женщин держит на руках маленького ребенка.

В пресс-службе отметили, что все эвакуированные граждане, экипаж и сопровождающие лица будут размещены в индивидуальных помещениях с должным уровнем комфорта для проживания. 

«В понедельник прошло ровно 14 дней с тех пор, как последний прямой регулярный авиарейс из Китая приземлился в Украине. Инкубационный период для появления COVID-19 у людей, которые были на бортах прямых рейсов, завершен. Наши эпидемиологи в течение инкубационного периода связывались с пассажирами. Мы точно можем сказать – они здоровы. Оснований для беспокойства нет», – добавили в пресс-службе украинского правительства.

Самолет самолет с украинцами приземлился в Харькове.

В Госпогранслужбе сообщили, что с борта сошли 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

Эвакуированных людей везут автобусами из харьковского аэропорта в Новые Санжары, где жители второй день протестуют против их приезда.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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