Как США пиарит армейскую службу через киберспорт

20.02.2020, 16:06, Новости дня

Армия США наращивает усилия по вербовке, ищет больше солдат с различным опытом и навыками. Одним из самых инновационных проектов для реализации этих целей может стать кибреспортивная команда Army Esports Team, которая использует геймеров для привлечения молодых американцев в ряды солдат армии США.

После того как армия США в 2018 году не смогла привлечь в свои ряды столько новобранцев, сколько планировала, она меняет свою маркетинговую стратегию, сообщает Business Insider.

Армия США ежегодно тратила на привлечение солдат $400 млн, однако после провала рекрутинговой кампании в 2018-м Конгресс лишил армию половины рекламного бюджета, так как аудит показал, что миллионные траты не дали результатов.

Тем не менее, новая цель в 500 000 человек на военной службе к концу 2020-х годов может быть достигнута за счет геймеров.

Так, спустя через несколько месяцев после провала призывной кампании, армия объявила о создании киберспортивной команды, которая "повысит осведомленность о навыках, которые могут быть использованы в работе профессиональных солдат, и будет использовать игровые навыки, чтобы быть более релевантными для молодежи".

Военное ведомство США полагает, что необходимая им аудитория в возрасте от 17 до 28 лет редко смотрит телевизор. При помощи рекламы на YouTube и киберспортивных турниров военное командование Соединенных Штатов хочет увеличить количество контрактников.

В январе 2019 года более 6500 солдат подали заявки на вступление в команду, численность которой 30 человек. Члены команды тренировались по шесть часов в день и получили инструкции по армейским программам призыва, чтобы они могли отвечать на вопросы потенциальных новобранцев.

Армейские киберспортсмены также будут тестировать симуляции и тренировочные программы, которые разрабатывают для военных целей.

Киберспортивное направление является частью изменения стратегии рекрутинга, которое сфокусировано на 22 городах в традиционных районах на юге и среднем западе, а также на западном побережье и северо-востоке с целью информирования потенциальных рекрутов о том, какова на самом деле жизнь в армии, о преимуществах службы, таких как деньги на колледж или гибкие навыки, которые привлекательны для работодателей.

Ведомство также перевело почти все свои расходы на рекламу в цифровую среду и наняла больше военнослужащих в группу маркетинговых исследований армии, чтобы взять под больший контроль маркетинговую политику.

Министр Армии США Райан Маккарти назвал это "комплексным подходом", чтобы "улучшить наши показатели в различных демографических показателях, будь то соотношение мужчин и женщин или этническая принадлежность". Эта географическая направленность привела к "двузначному подъему" среди женщин и меньшинств, говорил Маккарти в прошлом году.

Недавно военно-морские силы США объявили, что они совместно с организациями ESL North America и Dreamhack начнут участвовать в киберспортивных мероприятиях.

В рамках сотрудничества представители ведомства получат права на размещение рекламных стендов и баннеров на местах проведения чемпионатов и трансляциях.

Индустрия киберспорта за эти годы значительно выросла как с точки зрения количества зрителей, так и с точки зрения доходов. По данным Newzoo, в 2019 году выручка рынка киберспорта достигла первого миллиарда долларов. По оценкам исследователей, к 2022 году рынок достигнет $1,8 млрд долларов, в то время как более оптимистичный сценарий предполагает, что доходы рынка киберспорта составят 3,2 млрд долларов.

Столь масштабное экономическое процветание подпитывается такими факторами, как рост занятости в этом секторе и, конечно же, доступность игр, при этом некоторые разработчики расцветают в условиях игрового бума и поставляют еще больше дополнительного контента, чем когда-либо прежде. Популярность профессиональных соревновательных игр распространилась по всему миру среди глобальной аудитории, получив одобрение селебритис и даже превратив в звезд профессиональных игроков.