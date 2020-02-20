В Полтавскую область, где протестуют против поселения эвакуированных из Китая украинцев, приехал Аваков, Чечеткин и глава ОГА

20.02.2020, 16:06, Новости дня

В поселок Новые Санжары Полтавской области, где группа местных жителей протестуют против поселения в местном медицинском центре Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» эвакуированных из Китая украинцев, прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин. Соответствующее фото в Facebook опубликовал присутствующий на месте председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

«Министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в Новых Санжар. Глава МВД заверил: эвакуированы украинцы здоровые, 10 дней инкубационного периода они уже прошли. Симптомов болезни нет», – написал он.

На фото с лева на право находятся заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, Аваков, Чечеткин, руководитель управления полиции в Полтавской области Иван Выговской и Синегубов.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прибув до Нових Санжар. Голова МВС запевнив: евакуйовані українці здорові, 10 днів інкубаційного періоду вони вже пройшли. Симптомів хвороби немає. Posted by Олег Синєгубов on Neljapäev, 20. veebruar 2020

Замглавы «Слуги народа» Евгения Кравчук сообщила в Facebook, что в Новые Санжары едут три депутата от фракции, чтобы обеспечить конструктивность диалога между жителями и правоохранителями и не допустить провокаций.

В часности, в населенный пункт поехали Константин Касай (избирался в Раду по мажоритарному округу, в который входят Новые Санжары), Татьяна Цыба (комитет Рады по вопросам свободы слова), Максим Перебийнис (комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования).

«Мы должны объяснить, что меры безопасности – беспрецедентные. И сделано все возможное и невозможное, чтобы гарантировать, что вирус в Украину не попадет. А еще напомнить, что все мы люди, а те, кто вернулся из Китая также украинцы», – отметила Кравчук.

Три народні депутати від партії "Слуга Народу" виїхали в Нові Санжари, щоб забезпечити конструктивність ділогу між… Posted by Yevheniya Kravchuk on Neljapäev, 20. veebruar 2020

В это время эвакуированных людей везут автобусами из харьковского аэропорта в Новые Санжары. В Министерстве внутренних дел утверждают, что все эвакуированные здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

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