Вертолет зацепил ЛЭП и рухнул на землю близ Переславля-Залесского

20.02.2020, 16:06, Новости дня

Под Переславлем-Залесским пилот частного вертолета получил травмы после того, как его винтокрылая машина зацепила линию электропередачи и рухнула на землю, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

ЧП произошло днем 20 февраля во время посадки на базе отдыха "Попов луг". Robinson зацепил ЛЭП, обломал лопасти винта и рухнул на землю рядом со столбом.

На борту, по предварительным данным, находились два человека, травмы получил пилот, его доставили в больницу.

По неподтвержденной информации, винтокрылая машина принадлежит владельцу сети оружейных магазинов "Охотактив" Андрею Шелестову, за штурвалом в тот момент находился он сам.



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