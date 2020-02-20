Евкуров поручился за обвиняемого в мошенничестве замглавы Генштаба Арсланова

20.02.2020, 16:05, Новости дня

Замминистра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров поручился за заместителя главы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве, об этом сообщил адвокат Антон Антонов.

«За моего подзащитного поручились пятеро генералов Минобороны, в том числе замглавы Минобороны Евкуров», – передает его слова ТАСС.

В среду во 2-м Западном окружном суде Москвы рассматривается апелляция на арест Арсланова.

7 февраля суд арестовал Арсланова по обвинению в мошенничестве.

Он считает, что уголовное дело против него возбуждено для его дискредитации и дискредитации «высшего руководства Вооруженных Сил».

В октябре прошлого года Главное военно-следственное управление СК РФ предъявило официальное обвинение Арсланову в мошенничестве в особо крупном размере – его обвиняют в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках по делу «Воентелекома».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом деле.



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