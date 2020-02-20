Кинолог объяснил психологию «собак-хатико»

20.02.2020, 16:05, Новости дня

Секрет преданного ожидания собаки хозяина заключается в правильном воспитании и дрессировке питомца, но также немаловажен личный характер животного, рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель Учебно-дрессировочного центра «Сириус» кинолог Андрей Цветков.

В Калининграде появился очередной «Хатико» — сибирский хаски каждый будний день провожает хозяйку до места работы, а затем преданно ждет, пока девушка закончит смену. Она рассказывает, что вынуждена брать собаку везде с собой, так как оставшись в одиночестве в квартире, пес начинает выть, что мешает соседям.

«Преданность вообще присуща всем собакам. Это момент, когда питомец хочет с человеком взаимодействовать: готов работать не ради какого-то лакомства или игрушки, а чтобы как-то отблагодарить своего хозяина. То есть собаку нужно воспитывать, дрессировать. Причем нужно не бить животное, а уделять ему внимание, обучать каким-то навыкам», – говорит Цветков.

У пастушьих собак, овчарок, колли, служебных пород по природе заложено «взаимодействие с человеком», и они как раз изначально привязаны к своим хозяевам, рассказывает кинолог. При этом он отмечает, что хаски – стайные, они практически не зависят от человека. А данная история – это особенность характера именно этого питомца, а также результат дрессировки.

«Это миф, что есть собаки с какой-то суперпривязанностью. У меня была зоогостиница, например, и я не видел таких: максимум трое суток собака пребывает в небольшом стрессе, когда ее оставляют. При этом, если хороший персонал, то животное начинает с ним взаимодействовать и на время переключается. Конечно, она рада появлению хозяина, но это не катастрофа», – сказал кинолог.

Если же с собакой никак не контактировали другие люди, то возможно, она просто осторожничает с окружающими и ждет «знакомое лицо», полагает кинолог. Тем не менее, он отмечает, что хаски – стайные и практически не зависят от человека. Данная история – это особенность характера именно этого питомца, а также результат дрессировки.

При этом эксперт считает, что неправильно «таскать» собаку с собой на работу, так как во время отсутствия хозяйки животное могут обидеть посторонние люди или дать ему вредную пищу. А от воя в квартире питомца можно отучить, для этого кинолог рекомендует обратиться к профессионалу.

В декабре прошлого года выявили, какие породы собак сейчас наиболее популярны среди россиян. Оказалось, что чаще всего это немецкий шпиц, сибирский хаски и йоркширский терьер.