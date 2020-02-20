Глава Минкульта Ольга Любимова, выделяя субсидии фонду своего отца, должна была сообщить Мишустину о конфликте интересов

20.02.2020, 16:04, Новости дня

Министерство культуры выделило «Российскому фонду культуры» субсидии на 2,8 млрд рублей на реализацию творческих проектов. Одним из учредителей фонда является отец министра культуры Ольги Любимовой — и.о. ректора Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Борис Любимов.

Юрист некоммерческой организации «Трансперенси Интернешнл – Россия» Григорий Машанов рассказал The Insider, что в данной ситуации у Любимовой возникает конфликт интересов, предотвращать который входит в ее обязанности, хотя соглашение подписано не самой Любимовой, а ее заместителем. Однако глава министерства должна была подать уведомление о потенциальном конфликте интересов премьер-министру. Сделала она это или нет — неизвестно.

Тут возникает большой вопрос, есть ли у Любимовой конфликт интересов. В данной ситуации по смыслу закона о противодействии коррупции (Статья 10. Конфликт интересов) ее отец может быть близким лицом, поэтому, принимая решения, от которых ее отец может получить выгоду, она должна принимать меры по предотвращению конфликта интересов.

Интересно, что соглашение о субсидии подписано не министром, а замминистра культуры. Но в любом случае, это ее подчиненная, и потому здесь можно говорить как минимум о потенциальном конфликте интересов.

Другой вопрос, что скорее всего, сумма субсидии была давно определена, а предоставляются эти субсидии по правилам, утвержденным правительством еще в 2017 году.

К тому же эта организация, будучи некоммерческой, прибыль между участниками не распределяет, то есть в теории зарплата ее отца не должна меняться с получением субсидий.

Как бы то ни было, я считаю, что Любимовой нужно было подать уведомление о потенциальном конфликте интересов премьер-министру Михаилу Мишустину (Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов). Сделала ли она это — неизвестно, поскольку такая информация в открытом доступе не публикуется.