В Дании арестовали шестерых россиян по подозрению в контрабанде наркотиков

20.02.2020, 16:04, Новости дня

В Дании арестованы шестеро россиян, их подозревают в контрабанде около 100 кг кокаина. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на полицию Копенгагена.

Речь идет о пятерых членах экипажа судна Duncan Island, на котором перевозили наркотики. Еще один человек подозревается в посредничестве при передаче кокаина на берег.

По версии следствия, возле датского острова Лангеланн к судно подошла лодка с тремя людьми на борту, в том числе с россиянином. С судна наркотики передали людям в лодке, а те доставили их на остров. Там контрабандистов задержала полиция. Как сообщает полиция, кокаин был предназначен для сбыта в скандинавских странах.

По этому делу уже арестованы. 27 человек. Среди них граждане Латвии, Эквадора, Индии, Польши и Украины. В основном это члены экипажа Duncan Island.



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