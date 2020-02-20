Профессор Мехман Мамедов назвал появляющиеся за месяц до сердечного приступа симптомы

20.02.2020, 16:04, Разное

Сердечный приступ часто настигает человека неожиданно, однако его можно «предугадать» заранее, обратив внимание на некоторые признаки. Профессор Мехман Мамедов пояснил о появляющихся за месяц до инфаркта симптомах.
По словам кардиолога, известно немало случаев, когда инфаркт развивается постепенно, и тогда его можно предупредить по «скрытым» признакам, к которым, к примеру, относится чрезмерная усталость и постоянное желание спать. Мамедов объясняет, подобный «знак» нервная система подаёт из-за находящихся в тонусе сосудов. Поскольку они сужены, то в ткани и клетки поступает недостаточное количество кислорода, и это провоцирует соответствующую реакцию, указывающую на приближающийся приступ. К тем же симптомам относится сбивчивое дыхание. Сбой в работе сердца влечёт за собой проблемы с лёгкими и газообменом, поэтому у человека дыхание может становиться прерывистым. Появление озноба, как при простуде, возможно за несколько дней до приступа.

Существуют также нетипичные признаки. Среди таковых профессор Мамедов называет появление болевых ощущений в животе, в области рёбер справа, а также кашель с мокротой в виде пены розового цвета. У женщин на сердечный приступ иногда указывает вздутие, изжога, тошнота и рвота.



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