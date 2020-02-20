Адвокат Валерия Меладзе Шота Горгадзе бесплатно поможет убившему педофила Владимиру Санкину избежать тюрьмы

20.02.2020, 16:04, Разное

Шота Горгадзе, известный общественный деятель и юрист, вызвался бесплатно помочь избежать тюрьмы жителю Уфы Владимиру Санкину, который, защищая от педофила-рецидивиста двух подростков, до смерти избил предполагаемого преступника. Адвокат, в своё время представлявший в суде интересы певца Валерия Меладзе во время его бракоразводного процесса, уже встретился с задержанным и поговорил.
Шота Горгадзе назвал Владимира Санкина «замечательным парнем» и заявил, что таких людей следует не к суду привлекать, а награждать. Звёздный правозащитник намерен сделать всё от него зависящее, чтобы житель Уфы избежал реального тюремного срока.

Инцидент, о котором идёт речь, имел место в башкирской столице в конце минувшего месяца. Супруга Владимира Санкина пояснила следующее: в тот день муж, заступаясь за подростков, до смерти избил 53-летнего ранее судимого за педофилию местного жителя, со слов пострадавших, пытавшегося их изнасиловать. Предварительно, мальчики зашли в чужой подъезд погреться, так как промокли во время игры в снежки. Ныне погибший пригласил их к себе домой попить горячего чаю со сладостями и показать «нечто интересное», а когда потенциальные жертвы оказались у него в квартире, попытался надругаться над ними, угрожая при этом физической расправой. Одному из подростков удалось убежать, на улице он попросил о помощи прохожего – им и оказался Владимир Санкин.

Данная история получила широкий общественный резонанс. В поддержку уфимца, находящегося на сегодняшний день под домашним арестом, выступают сотни тысяч граждан страны, многие из них подписывают соответствующую петицию.



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