«Модернизировать античность» — в Оксфорде намерены исключить Гомера и Вергилия из обязательной программы

20.02.2020, 16:04, Новости дня

Руководство Оксфордского университета планирует исключить «Илиаду» Гомера и «Энеиду» Вергилия из обязательной программы, чтобы «модернизировать» курс античной филологии. Это предложение вызвало возмущение среди студентов, которые считают, отказ от двух основных классических произведений «фатальной ошибкой», пишет Daily Mail.



Reuters

Оксфордский университет шокировал студентов, предложив исключить из программы по античной филологии два самых важных произведения. Руководство ВУЗа хочет сделать изучение «Энеиды» Вергилия и «Илиады» Гомера факультативным, чтобы «модернизировать учебный курс», пишет Daily Mail.

Инициатива была встречена учащимися в штыки. Президент студенческого оксфордского латинского проекта Ян Прейсс создал петицию, чтобы сохранить классические произведения в программе.

«Исключение Гомера и Вергилия (из учебного курса. — ИноТВ) было бы ужасной и смертельной ошибкой, — считает он. — Это предложение означало бы, что Оксфорд стал бы выпускать специалистов по античной филологии, которые никогда не читали Гомера и Вергилия —ключевых авторов классической традиции и самой классической литературы».

По словам студента, Гомер — это основа основ античной традиции. Без изучения его работ невозможно понять более поздних авторов.

Историк и публицист Дейзи Данн, которая читает лекции по античной филологии в Оксфорде, также считает устранение классических произведений «ужасной идеей». Это всё равно что «убирать библию из курса теологии», говорит она.

Между тем профессор античной филологии в Оксфордском университете Джонатан Праг подчёркивает, что предложение ещё находится на рассмотрении. В рамках инициативы произведения, написанные от двух до трёх тысяч лет назад, можно будет изучать по выбору на втором курсе, что призвано помочь студентам, которые ранее не учили латынь и древнегреческий.

Праг заявил, что курс должен «одинаково стимулировать и вызывать интерес у всех типов абитуриентов». Он отметил, что процесс по пересмотру учебной программы длится уже почти год, и добавил, что опрос среди преподавательского состава уже проведён.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

Odd one out: Если ваша цель, чтобы в университетах учились только тупой и ещё тупее, то почему бы тогда не исключить изучение человеческого сердца из биологии? Сложение и вычитание из математики? Шекспира из драматургии? Вторую мировую из истории? Мир явно сходит с ума.

Teresa: Как можно «модернизировать» курс классических языков? Вы изучаете классические языки.

null: Меня от этого тошнит. Либо вы достаточно интеллектуально развиты, чтобы учиться в Оксфорде, либо нет. Проще не бывает. Снижение стандартов и упрощение —это огромная ошибка.

dd: Они серьёзно считают, что если избавиться от основных работ, то ещё больше студентов заинтересуются изучением античной филологии? Ребятам, которые хотят стать специалистами по античной филологии, необходимо изучать «Иллиаду»!

Mineycat: Всё упрощается до абсурда! Неудивительно, что мы движемся к вымиранию!