На дебатах соперники-демократы хорошенько прошлись по миллиардеру Блумбергу

20.02.2020, 16:04, Новости дня

Майкл Блумберг, который относительно недавно вступил в предвыборную гонку, впервые принял участие в дебатах кандидатов в президенты США от Демократической партии, пишет The Hill. Его соперники-однопартийцы, как отмечается в статье, подвергли бизнесмена яростной критике. Так, например, сенатор Элизабет Уоррен предупредила о серьёзных рисках для демократов в том случае, если последние просто заменят одного «высокомерного миллиардера», Трампа, на другого.



Reuters

Бывший мэр Нью-Йорка и кандидат в президенты США Майкл Блумберг в ходе своего первого появления на дебатах среди демократов подвергся резкой критике со стороны своих соперников, пишет The Hill.

Блумберг — один из самых значимых спонсоров Демократической партии, который за последние годы потратил на неё и её кандидатов сотни миллионов долларов. Среди прочего, он помог демократам по итогам предвыборной гонки 2018 года вернуть контроль над одной из палат конгресса США.

Более того, выдвинув свою кандидатуру для участия в нынешних президентских выборах, он пообещал потратить сотни миллионов долларов на то, чтобы одержать победу над Трампом.

Однако Блумберг в ходе дебатов подвергся яростным нападкам со стороны своих конкурентов-однопартийцев, каждый из которых в своём первом ответе не упустил возможность пройтись по миллиардеру.

«Демократы не победят, если у нас есть кандидат, который скрывал налоговые декларации, домогался женщин и поддерживал расистскую политику, — сказала сенатор Элизабет Уоррен. — Демократы серьёзно рискуют, если мы просто заменим одного высокомерного миллиардера на другого».

Как отмечается в статье, особое негодование у соперников Блумберга вызвала его масштабная рекламная кампания, которая стартовала всего три месяца назад, в то время как другие кандидаты от Демократической партии выставили себя на суд общественности гораздо раньше.

Но в адрес Блумберга звучала не только критика. Так, сенатор Эми Клобушар выразила своё удовлетворение в связи с тем, что миллиардер вышел всё-таки на одну сцену с другими кандидатами.

«Я считала, что ему не следует прятаться за телевизионной рекламой», — отметила Клобушар.

Комментируя позицию избирательного штаба Блумберга о том, что битва демократов сведётся к противостоянию их кандидата с Берни Сандерсом, она подчеркнула: «Я не думаю, что вы смотрите на Дональда Трампа и говорите: нам в Белом доме нужен кто-то побогаче, чем Дональд Трамп».

Кроме того, кандидаты от Демократической партии не оставили без внимания политику его компании заключать соглашения о неразглашении с женщинами, которые обвиняли Блумберга в неуместных комментариях и недостаточной прозрачности его личных финансов, что перекликается с отказом президента Трампа раскрывать свою налоговую отчётность. Также они по очереди раскритиковали деятельность Блумберга на посту мэра самого густонаселённого города страны, и особенно его поддержку политики, дававшей право полицейским Нью-Йорка останавливать и обыскивать людей.

«Дело в том, что он не очень хорошо управлял своим городом, когда был там (мэром. — ИноТВ). Он многого не сделал», — отметил Джо Байден.

Один из фаворитов гонки Пит Буттиджич, критикуя Блумберга, также прошёлся и своему конкуренту Берни Сандерсу.

«Большинство американцев не понимают, кто им подходит, когда им приходится выбирать между социалистом, который считает, что капитализм — это корень всего зла, и миллиардером, который считает, что деньги должны быть корнем всякой власти. Давайте выдвинем того, кто на самом деле является демократом. Нам не нужно выбирать между одним кандидатом, который хочет сжечь эту партию, и другим кандидатом, который хочет скупить эту партию», — заявил Буттиджич.

Время от времени, как отмечает The Hill, было видно, что Блумбергу не хватает опыта участия в дебатах, в отличие от его главных соперников, которые в ходе восьми предыдущих встреч имели возможность отвечать на острые вопросы модераторов. Например, некоторые затруднения вызывали у него вопросы о связанных с ним противоречивых историях, которые появлялись в СМИ в последнее время.

Так, на призыв опубликовать свою налоговую декларацию он ответил следующим образом: «К счастью, я зарабатываю много денег, и мы ведём бизнес по всему миру. Имыготовимеё (декларацию. — ИноТВ). Число страниц, вероятно, будет исчисляться тысячами. Я ведь не могу использовать TurboTax*».

Буттиджич и Клобушар встретили этот комментарий смехом.

«Ну, хорошо. Я вот просто смотрю на моего мужа в первом ряду, которому всё время приходится заниматься налогами. А мы ведь, вероятно, могли бы воспользоваться TurboTax», — иронично отметила Клобушар.

* программное обеспечение для расчёта налогов в США (прим. ИноТВ)