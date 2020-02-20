Мнение: О главной причине успехов России и Путина лично

20.02.2020, 16:03, Разное



Фото © ТАСС.

Они вспоминают – и мы вспомним… всё!

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что президент Владимир #Путин привёл к власти команду «питерцев», также известную как «Команда Собчака», которые являются передовыми специалистами в своих сферах деятельности. К 20-летию со дня смерти духовного отца кремлёвских питерцев, бывшего мэра Анатолия Собчака приурочил он это высказывание.

Что ж, отчасти Алексей Кудрин прав: экономику двигают люди. Давайте-ка присмотримся к этой «собчачьей» команде передовых специалистов.

О мёртвых, как известно, либо хорошо, либо ничего… кроме правды. А суровая правда, которая не меняется с годами, заключалась в том, что покойного наставника нынешнего президента в бытность мэром второй столицы России называли не иначе, как городничим. Вполне прозрачно намекая на делишки А.А. Сквозник-Дмухановского.

Ну и «команда», в которой Алексей Кудрин тоже состоит – на особом положении, – подобралась соответствующая.

Номер один, бесспорно, сам нынешний президент Владимир #Путин. В 1990-1991 годах — советник председателя Ленсовета Анатолия Собчака, в 1991-1996 — председатель Комитета по внешним связям мэрии Ленинграда – Санкт-Петербурга, заммэра, позднее первый заместитель мэра Санкт-Петербурга. Затем – чиновник президентской администрации, директор ФСБ, премьер-министр, президент России.

Про питерский КВС в бытность его под рукой Владимира Путина ходило немало слухов. И шлейф коррупционных скандалов за ним тянулся не зря. Впрочем, как говорят люди сведущие, под прикрытием Комитета велась и вполне разведывательная деятельность, правда, бенефициаром её было уже не государство. В любом случае, школу Владимир Путин и его коллеги прошли хорошую…

Номер два, наверное, Дмитрий #Медведев, бывший премьер и нынешний замсектетаря Совбеза России. Вошёл в «команду Собчака» одним из первых, ещё аспирантом ЛГУ. Особыми талантами не блистал, но на то, чтобы клеить листовки на выборах 1989 года его вполне хватило. Карьеры в Северной столице так и не сделал, пребывая в должности эксперта при КВС. Но Владимир Путин по достоинству оценил невысокий рост и собачью преданность Дмитрия Медведева, и в 1999 году пригласил его в Москву, а в 2007-м доверил на 4 года президентское кресло.

Кажется, этим «профессионализм» экс-премьера вполне исчерпывается. Даже самые лояльные запутинцы затрудняются назвать реальные достижения Дмитрия Медведева как во главе правительства, так и в бытность местоблюстителем.

Далее можно по алфавиту…

Герман Греф. Едва ли не единственный в этой команде, кого можно назвать профессионалом без кавычек. В Питере делал карьеру на ниве управления городским имуществом. В Москве написал для Владимира Путина программу либеральных экономических реформ, которые – в месте с ценами на #нефть – и обеспечили феноменальный взлёт российской экономики в начале «золотых нулевых». Ну и превращение Сбербанка из помеси сберкассы и собеса в современный технологичный финансовый институт тоже сложно переоценить.

Виктор Зубков. До 1991 года карьерный функционер-коммунист областного пошиба, затем перековался. Был заместителем Владимира Путина в КВС, потом ушёл в мытари. В Москве возглавлял финансовую разведку, затем немного погрел кресло премьер-министра до знаменитой «рокировки». В правительстве Владимира Путина в 2008-2012 гг. курировал АПК, лесхоз и рыболовство: прорывных решений в этих отраслях, увы, не последовало.

Дмитрий Козак. Учился у Анатолия Собчака в ЛГУ, работал в прокуратуре, в 1990 году стал юристом Смольного. Имеет репутацию сильного администратора, умеет налаживать аппаратную работу. Считается одним из авторов административной #реформы, которая растянулась на 8+ лет вместо запланированных трёх. Также в активе Дмитрия Козака проведение зимней Олимпиады в Сочи, которая установила мировой рекорд ещё до зажжения олимпийского огня, став самой дорогой в истории. Теперь к его ведению отошли вопросы Украины и #Крым­а.

Алексей Миллер. Ещё один подчинённый Владимира Путина по КВС. В 2001 году неожиданно возглавил «Газпром», сменив профессионального газовщика Рэма Вяхирева, одного из отцов-основателей концерна. Из плюсов его деятельности можно назвать реформу и обеление рынка акций газового гиганта. Из минусов – увлечение мегапроектами и обвал капитализации «Газпрома» в 4 раза за 12 лет. А ведь грозился довести её до триллиона долларов…

Виталий Мутко — ещё один перековавшийся функционер. В #СССР – председатель исполкома Кировского районного Совета народных депутатов Ленинграда, а в новой России, с 1992 года, заммэра Санкт-Петербурга и председатель Комитета по соцвопросам. При Владимире Путине — сенатор, министр спорта РФ, зампред правительства сначала по спорту, а потом по строительству. Сумел выиграть для России зимнюю Олимпиаду и Чемпионат мира по футболу. Говорят, не без помощи коррупционных схем, в которых он, по некоторым данным, действительно профессионал, без кавычек. В последние годы его имя плотно связано с «допинговым скандалом», последствия которого будут икаться России ещё очень долго. Тем не менее, непотопляемый Виталий Мутко благополучно устроился в качестве главы ДОМ.рф (б. АИЖК).

Сергей Нарышкин. Один из немногих, кто знаком с Владимиром Путиным более 40 лет, ещё со времён работы в КГБ СССР. Как настоящий чекист, многолик и незаметен. Таланты тоже многогранны – экономист, администратор, учёный, писатель, спортсмен, «смотрящий за Медведевым», руководитель депутатов и, наконец, глава внешней разведки России. Включён в санкционные списки #США, #ЕС и Украины из-за #Крымнаш­а и войны на востоке Украины. Больше ни в чём не замечен. ©

Игорь Сечин. Если Владимир Путин, как уверяют злые языки, таскал портфель и бумаги за мэром Анатолием Собчаком, то Игорь #Сечин – за Владимиром Путиным. На том они, якобы и сошлись, хотя некоторые легенды утверждают, что познакомились эти двое несколько раньше, в ЛГУ, по линии разведки. Как бы то ни было, Игорь Сечин, пройдя через администрацию Владимира Путина в качестве куратора силового блока, в итоге трудоустроился в «Роснефть». Которую заблаговременно наполнил активами бывшего ЮКОСа. Как эффективный менеджер он известен покупкой «ТНК-BP» на пике её стоимости, из-за чего «Роснефть» увязла в долгах, многомиллиардным убытком для государства от продажи 19,5% нефтяной компании неким стратегическим покупателям из Катара и Швейцарии (как впоследствии выяснилось – прокладкам), наполовину силовым присоединением «Башнефти» и странными сделками с Китаем.

Такие вот «профессионалы». Как едко, но метко высказался о них глава Goldman Sachs в России, «высокие цены на нефть они приняли за свою гениальность в управлении страной». И, к сожалению, за 10 лет иллюзия эта не развеялась, только укрепилась.

Конечно, часть проблемы в том, что «питерцы» в большинстве своём перескочили через несколько ступенек, перейдя с районного или, в лучшем случае, с городского уровня сразу на федеральный. Где иной масштаб проблем, иной уровень ответственности. В СССР таких бы к руководству не только союзными, но и республиканскими органами власти не подпустили бы даже на пушечный выстрел. Но карьерный взлёт Владимира Путина, тоже слишком быстрый, слишком резкий, открыл для этого круга потрясающее «окно возможностей». Даже на рубеже 1990-х, когда во #власть ринулись прорабы и завлабы, такого, пожалуй, не было в силу естественной внутриэлитной конкуренции.

Результаты такого взлёта «середнячков» мы видим и можем оценить #сейчас.

А вы бы назвали этих «соратников» передовыми специалистами в своих сферах деятельности? И как оцениваете плоды их высокого профессионализма?