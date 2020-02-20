Эксперты признали нокаут Уайлдера лучшим в 2019 году
20.02.2020, 16:03, Новости дня
Представители Всемирного боксерского совета (WBC) признали нокаутирующий удар американца Деонтея Уайлдера в поединке с кубинцем Луисом Ортисом лучшим в 2019 году.
Бой состоялся 23 ноября 2019 года в Лас-Вегасе. Американский боксер отправил оппонента в нокаут в седьмом раунде, тем самым защитил чемпионский пояс WBC.
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Стоит отметить, что 34-летний американец в профессиональной карьере не проиграл еще ни одного поединка. На его счету 42 победы (41 нокаутом) и лишь одна ничья. В следующем бою Уайлдера ожидает встреча с британцем Тайсоном Фьюри. Поединок между ними запланирован на 22 февраля 2020 года.
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