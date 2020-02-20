Уголовное дело возбудили в связи с наездом машины на журналиста «России 1»

20.02.2020, 16:02, Новости дня

В Красноярске возбудили уголовное дело после наезда машины на журналиста "России 1" Павла Брыкина. Репортера сбил водитель, у которого тот хотел взять интервью. Брыкин попал в больницу с серьезными травмами.

Как сообщили в областном управлении Следственного комитета РФ, дело в отношении водителя возбудили по части 3 статьи 144 УК РФ – "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста". Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Инцидент с участием журналиста произошел 20 февраля. Как уточняет "Россия 24", в результате ЧП Брыкин получил перелом ноги. Ему уже оказали медицинскую помощь.

Тем временем источник в правоохранительных органах сообщил, что водитель, сбивший журналиста – помощник бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова.

 



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