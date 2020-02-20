Пьяные полицейский и медик избили и ограбили таксиста в Люберцах

20.02.2020, 16:02, Новости дня

В подмосковных Люберцах пьяные сержант полиции и медик центра катастроф избили таксиста, повредили его машину и отняли у него 10 тысяч рублей.

Конфликт в такси начался с того, что подвыпившая компания непристойно себя вела в машине и распивала спиртные напитки. Водитель сделал несколько замечаний, а затем остановился, отказавшись везти двух молодых людей и девушку.

Пассажиров разозлило решение извозчика, и они поколотили таксиста и его машину, а затем отняли у него 10 тысяч рублей.

Полицейские, оперативно прибывшие на место происшествия, задержали дебоширов. Агентство городских новостей "Москва" ссылаясь на пресс-службу СК по Московской области, сообщило, что в отношении мужчин, напавших на таксиста, возбуждено уголовное дело по статье 162 УК "Разбой".

Оба нападавших помещены под домашний арест. Один из задержанных являлся сотрудником отдела полиции Жулебинский ОМВД России. В ведомстве рассказали, что уволен по отрицательным мотивам, при этом его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.



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