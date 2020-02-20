Умер экс-главный анестезиолог СССР

20.02.2020, 16:02, Новости дня

На 90-м году жизни умер руководитель отдела анестезиологии и реанимации Российского центра науки и хирургии имени Петровского, бывший главный анестезиолог СССР, академик Российской академии наук Армен Бунятян.

Как передает ТАСС, об этом печальном событии сообщили в пресс-службе центра, отметив, что кончина Армена Артаваздовича произошла 19 февраля 2020 года в Москве.

Отмечается, что академик будет похоронен 21 февраля на столичном Троекуровском кладбище.

Бунятян был удостоен в 1983 году премии Совета министров за развитие нового направления в анестезиологии — компьютерного мониторинга функции жизненно важных органов во время операций.

В 1988 году он был удостоен Государственной премии СССР за методику гипотермической перфузии, которая в значительной степени способствовала развитию кардиохирургии, особенно хирургии ишемической болезни сердца.

С 1965 по 1991 год Бунятян являлся главным анестезиологом министерства здравоохранения СССР.