КамАЗ построил грузовой беспилотник без кабины

20.02.2020, 16:02, Новости дня

Завод отрапортовал о получении патента на разработку под названием КамАЗ-3373 «Челнок». Несмотря на довольно странный внешний вид, у создателей «Челнока» получился чуть ли не универсальный перевозчик — шестой по счету беспилотник, но первый КамАЗ без кабины.

С обеих сторон восьмиметрового «Челнока» имеется полный комплект светотехники, передней и задней. Обе оси снабжены поворотными колесами, а двигаться он может как вперед, так и назад. Утверждается, что схема по принципу «тянитолкай» наделяет «Челнок» невиданными возможностями для маневров в ограниченном пространстве.

Самоходный параллелепипед наделен комплексом датчиков — так называемым «машинным зрением», системой обработки поступающей информации, электродвигателями и тяговыми батареями. Характеристики силовой установки не разглашаются, но известно, что аккумуляторы размещены в нижней части шасси ради снижения центра тяжести. Максимальная скорость «Челнока» — 40 км/ч.

Пусть неторопливо, зато эффективно: беспилотник в состоянии перевезти до 10 тонн. При этом конструкция надстройки, размещенной на автономной платформе, позволяет загружать в нее то, что необходимо перевезти, с любой из пяти сторон. На КамАЗе утверждают, что это позволит применять «Челнок» на логистических хабах с любой инфраструктурой.

А отсутствие кабины заметно удешевит процесс производства беспилотника. Правда, когда КамАЗ поставит что-то подобное на конвейер, не уточняется.

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АвтоВести



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