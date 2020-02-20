Президент США предлагал помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

20.02.2020, 16:01, Новости дня

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает Reuters.

Как рассказал на заседании суда в Лондоне адвокат Ассанжа Эдвард Фицджеральд, главным условием для помилования станет согласие Ассанжа опровергнуть информацию о причастности российской стороны к публикации электронных писем демократической партии США на сайте WikiLeaks в 2016 году.

Представитель Ассанжа рассказал, что в 2017 году его подзащитного посетил бывший американский политик-республиканец Дана Рорабахер, рассказав, что его направил к Ассанжу Дональд Трамп с предложением о помиловании.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм опровергла это заявление.

"Президент едва знает Дану Рорабахера, за исключением того, что он бывший конгрессмен. Он никогда не говорил с ним на эту тему или почти на любую тему. Это выдумка и полная ложь", — сказала она.

Рорабахер также сказал, что никогда не говорил с президентом об Ассанже. В своем заявлении бывший конгрессмен отрицал, что его послали от имени Трампа, и сказал, что действовал сам по себе, когда предложил попросить Трампа о помиловании, если Ассанж скажет, как он получил электронные письма.

Он сказал, что передал готовность Ассанжа сотрудничать тогдашнему главе администрации Трампа Джоном Келли, но сказал, что ответа от Белого дома так и не получил.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / Участник шоу «Поле чудес» угадал слово с ошибкой и победил

30.12 / МВД завершило расследование дела Азата Мифтахова

07.02 / Депутат Государственной думы погиб в авиакатастрофе

10.01 / Иранский телеканал показал видео с предположительно черными ящиками из самолета МАУ

16.12 / В Мексике обнаружили останки 50 человек, захороненные в одной могиле

07.02 / Представитель ОБСЕ: Законопроект о дезинформации в нынешнем виде должен быть отложен

19.02 / СММ ОБСЕ зафиксировала 2,3 тыс. взрывов в ходе эскалации в Донбассе

03.02 / Мужчина, напавший на прохожих в Лондоне, недавно освободился из тюрьмы. Его осудили за терроризм – СМИ

17.01 / В Черкасской области злоумышленники пытались похитить бизнесмена, он сумел сбежать

13.01 / Директор российской школы объяснил отсутствие перегородок в туалете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика