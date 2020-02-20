Встал с дивана и проголосовал: россияне смогут поддержать поправки в Конституцию не выходя из дома

20.02.2020, 15:59, Новости дня

Избиркомам велено принимать заявки от граждан на надомное голосование.

Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет на дому или на рабочем месте на тот случай, если житель трудится на предприятии с непрерывным циклом. По данным «Коммерсанта», согласно распоряжению, разосланному участковым избиркомам, они обязаны принимать заявления от россиян с просьбой организовать надомное голосование.

Как объяснил источник издания, все делается для того, чтобы облегчить человеку процедуру голосования: встал с дивана и проголосовал. Также обращается внимание на то, что никаких ограничений для заявлений о надомном голосовании не будет.

Что же касается голосования на рабочем месте, то с избирательными урнами и бюллетенями будут выезжать на участки, где трудится от 200 и более человек. Как уточнил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, запись на такие участки будет проводиться по системе «Мобильный избиратель».

Ранее сообщалось, что голосование по поправкам в Основной закон страны планируется провести в будний день, который сделают выходным. Пока дата голосования не назначена.

В январе президент внес в Думу законопроект с поправками в Конституцию 20 января. 23 января депутаты поддержали его единогласно в первом чтении. Позже он заявил, что поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий президента.



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