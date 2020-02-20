Шнуров ответил на вопрос об участии Кремля в его вступлении в «Партию роста»

20.02.2020, 15:58, Новости дня

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что роль администрации президента в том, что он вступил в «Партию роста», «сильно преувеличена».

«Роль администрации президента сильно преувеличена, как мне кажется. Иногда что-то происходит и без их воли. (Чтобы) вступить в «Партию роста», мне кажется, ни у кого разрешения спрашивать не нужно», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее Сергей Шнуров, который является членом Общественного совета при комитете Госдумы по культуре, вступил в Партию роста, об этом сообщила руководитель фракции в заксобрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева.