Армия Сирии отбилась от нападения оппозиции в Идлибе

20.02.2020, 15:58, Новости дня

Сирийские военные отразили атаки вооруженной оппозиции на юго-востоке провинции Идлиб.

Подразделения отразили нападение оппозиции у населенного пункта Нейраб, расположенного на востоке провинции, передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

Радиостанция Sham FM сообщила, что у деревни Нейраб прошли ожесточенные бои при поддержке авиации и артиллерии, информирует РИА «Новости».

«Сирийская армия отражает попытку нападения вооруженных группировок при поддержке армии турецких оккупантов в районе Нейраба к западу от города Саракиб провинции Идлиб. Идут ожесточенные бои, сопровождающиеся артиллерийскими и авиаударами по позициям боевиков», – сообщила радиостанция.

Сирийским военным удалось ликвидировать несколько единиц военной техники и нескольких боевиков. Нападавшим не удалось захватить новые населенные пункты.

В четверг отряды протурецкой сирийской оппозиции предприняли атаку на позиции правительственных сил Сирии в провинции Идлиб, чуть позже началось наступление Турции на позиции сирийской армии. Через некоторое время опубликовали первые видеозаписи артобстрела Турции по позициям правительственных войск Сирии.



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