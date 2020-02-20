Здание напротив «дома-убийцы» в Москве может стать виновником новых трагедий

20.02.2020, 15:57, Новости дня

Москвичи рассказали, как с фасада их дома уже несколько лет падают кирпичи после некачественного капремонта

В «Блокнот» обратились жители дома 13 по Ленинградскому шоссе в Москве. Здесь после некачественного ремонта управляющей компании уже несколько лет падают с фасада кирпичи. Несколько лет назад в соседнем доме обрушение балкона после капремонта привело к смерти человека. Но вместо того, чтобы исправить ситуацию, управа района предложила сделать ремонт за счет жильцов.

Дом 13 располагается прямо у метро Войковская, его построили в 1958 году. В 2012 году, как рассказывают жители, это сталинское здание с красивыми фасадами пережило капитальный ремонт. Однако работы были выполнены неграмотно: в зимние месяцы, как рассказывают очевидцы, в ноябре и декабре, «дом облили краской, что, среди прочих факторов, привело к тому, что кирпич стал обрушаться».

«Наш прекрасный дом по безалаберности рискует стать домом-убийцей, как дом напротив», — с ужасом отмечают соседи. Несколько лет назад, после неудачно проведенного капитального ремонта, у дома 8 по Ленинградскому шоссе, который находится прямо напротив дома 13, начали обрушаться балконы прямо на тротуар. Один из кусков бетона упал на 65-летнего москвича, в результате трагического случая житель скончался.

Жители дома 13 рассказали, что на ремонт было потрачено 28 миллионов рублей из городского бюджета. Его проводил ГБУ «Жилищник».

Несколько лет из стен дома продолжают падать кирпичи. До сих пор они, к счастью, не искалечили и не убили ни одного человека, пострадали только автомобили. Владельцы машин обращались в суд, и даже смогли выиграть, но выплаты так и не были произведены: у «Жилищника» нет на это денег.

Районной управой была проведена экспертиза, но, как рассказывают жители, она была сделана недобросовестно: «нас долго водили за нос и неожиданно предложили отремонтировать фасад за наш счет». Обманным способом, отмечают соседи, была попытка провести очное собрание, которое было отменено. А потом в подъездах появились бумаги о заочном собрании.

При этом, по словам жильцов, и «Жилищник» и управа признают, что у них нет рабочих, которые смогли бы выполнить работы надлежащим образом.

«Что можно сделать нам, чтобы остановить это безобразие? Мест, откуда сыпется кирпич не одно и не два. Ждать, пока пострадает кто-то из людей не хочется», — рассказывают соседи. Они просят обратить внимание на проблему и произвести ремонт, пока не случилось еще одна трагедия.