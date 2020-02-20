Россиян предупредили об усилении эпидемии коронавируса осенью

20.02.2020, 15:57, Новости дня

Если в ближайшие несколько недель в России не появятся инфицированные, то можно считать, что вирус обошел страну стороной.

Эпидемия коронавируса может начаться в России во время второй волны осенью. Об этом сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

По его словам, первая волна заражения уже идет на спад. Это обусловлено сезонностью респираторных коронавирусов — они активны с декабря по апрель. Если в ближайшие несколько недель в России не появятся инфицированные, то можно считать, что вирус обошел страну стороной.

При этом Лукашев спрогнозировал, что коронавирус вполне может распространиться по стране примерно в октябре, когда в мире начнется вторая волна пандемии. Вероятность, что COVID-2019 исчезнет сам по себе, невысока — менее 50 процентов.

Профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов считает, что паниковать рано, но желательно перестраховаться и принять жесткие меры. «И у нас, и за рубежом принимаются достаточно серьезные меры, чтобы заболевание не распространялось. Практически ежедневно они ужесточаются», — отметил он.

По последним данным, от китайского коронавируса умерли более двух тысяч человек, еще 75 тысяч заражено. Первые заражения были зарегистрированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. В России в январе выявили два случая инфицирования, эти люди были помещены в карантин и выздоровели.

Ранее стало известно, что россиян с коронавирусом стало еще больше. Новую инфекцию диагностировали еще у двух граждан.



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