Депутаты приняли закон о материнском капитале на первенца

20.02.2020, 15:57, Новости дня

Мамы, родившие своего первого малыша, могут получить более 466 тысяч рублей.

Госдума 20 февраля в окончательном чтении приняла закон, который дает российским семьям право получать материнский капитал при рождении первого ребенка. Сумма материнского капитала на первенца составляет 466 617 рублей. Такую денежную помощь могут получить семьи, у которых родились дети с 1 января 2020 года.

Если у россиян рождается второй ребенок, дополнительно даётся еще 150 тысяч рублей.

Кроме того, законом продлено действие программы по материнскому капиталу до 2026 года. Как недавно выяснилось, этот закон оказался одним из самых скандальных. И все из-за бывшей участницы «Дома 2» Алены Водонаевой, которая заявила, что теперь «быдло начнет рожать ради миллиона». В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал оштрафовать на 100 тысяч рублей Водонаеву.