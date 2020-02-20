Риторический вопрос: в Кремле не смогли объяснить, как прожить на минимальную зарплату

20.02.2020, 15:57, Новости дня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать журналистам, как можно выжить на МРОТ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать журналистам, как можно прожить на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 12 130 рублей, назвав вопрос риторическим. Поводом для вопроса стала произошедшая накануне беседа Владимира Путина с жительницей Санкт-Петербурга о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц.

19 февраля президент пообщался с гражданами, после того как возложил в Санкт-Петербурге цветы к могиле бывшего мэра города Анатолия Собчака. На вопрос одной женщины, как прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин ответил «Думаю, что очень трудно». Когда петербурженка предположила, что его зарплата больше этой суммы, Путин отметил, что «есть гораздо более высокие зарплаты» и у него зарплата не самая высокая.

На вопрос, считают ли в Кремле провокацией вопрос о зарплате президента и размере доходов, Песков ответил отрицательно. По его словам, гражданка«совершенно спокойно и вдумчиво говорила с президентом, давала свои аргументы и выслушивала его аргументы», поэтому о какой-либо провокации говорить не приходится.

При этом пресс-секретарь Путина обратил внимание на то, что озвученная петербурженкой сумма ниже прожиточного минимума, к которому приравнен МРОТ. В таких случаях следует разбираться отдельно, заметил Песков. «Где-то эта сумма сформулирована за какие-то полставки работы, где-то еще что. Поэтому обобщающих выводов я бы не делал», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что о проблеме низких доходов россиян президент Путин говорил в своем послании Федеральному собранию, и что на ее решение направлена целая программа. «Безусловно, к сожалению, невозможно ждать сиюминутных результатов, но делается очень многое для того, чтобы поступательно поднимать жизненный уровень», — заявил Дмитрий Песков.