Рафаэли показала, как выглядит через месяц после родов

20.02.2020, 15:54, Новости дня

Израильская модель Бар Рафаэли разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена в полупрозрачном топе.

«Ему один месяц, мама возвращается к работе», – написала она.

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He’s 1 month, Mommy is back to work *

Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli) 19 Фев 2020 в 7:42 PST

В январе 2020 года Рафаэли стала матерью в третий раз: она родила сына. У них с супругом, израильским бизнесменом Ади Эзрой есть еще две дочери: двухлетняя Лив и годовалая Эль.

Рафаэли работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в рекламе фотопленки. С 15 лет девушка снимается для журналов Vogue, Harper’s Bazaar, Elle. Она выходила на подиум модных домов Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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