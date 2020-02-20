В мире: Трамп доверил разведку гею-лоялисту

20.02.2020, 15:51, Новости дня

Германия избавилась от скандального посла США в Берлине Ричарда Гренелла, успевшего за несколько лет испортить отношения с ведущими немецкими политиками и бизнесменами. Теперь, несмотря на отсутствие опыта работы в спецслужбах, Дональд Трамп решил назначить Гренелла на пост директора Национальной разведки США. Почему глава Белого дома пошел на такой шаг?

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что назначит американского посла Ричарда Гренелла исполняющим обязанности директора Национальной разведки. «Рад объявить, что наш глубокоуважаемый посол в Германии Ричард Гренелл станет исполняющим обязанности директора Национальной разведки. Рик прекрасно представлял нашу страну, и я рассчитываю на совместную работу с ним», – написал Трамп в Twitter.

Отметим, что директор Национальной разведки координирует деятельность сразу 17 спецслужб, входящих в американское разведывательное сообщество. В их числе ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения Госдепартамента, Пентагона, минфина, минэнерго, а также другие ведомства. Для того, чтобы Гренелл избавился приставки и. о. – ему потребуется поддержка в Сенате, в чем сомневаться не приходится.

Напомним, Гренелл стал послом США в Берлине в мае 2018 года. За это время ему удалось заработать репутацию одного из самых скандальных дипломатов, который побил горшки как с политической элитой Германии, так и с бизнес-сообществом.

Например, в июне 2018 года МИД Германии и лидеры немецких партий коллективно обвинили посла во вмешательстве во внутренние дела страны. Поводом для этого послужили рассуждения Гренелла о том, какие именно силы должны руководить Германией и Европой.

Буквально через полгода журнал Der Spiegel назвал американца персоной нон грата и «наместником императора в Германии», которого избегает даже канцлер Ангела Меркель. Столь «лестные» высказывания посыпались на Гренелла из-за того, что он разослал немецким компаниям письма, где грозил санкциями за поддержку строительства газопровода «Северный поток – 2».

Еще через полгода Гренелл заговорил о том, что Германия не должна экономить на обороне, так как «Россия стоит на пороге». После этого посла США требовали выслать из Берлина. Кроме того, Гренелл допускал возможность перевода части американских военных из Германии в Польшу, связав это с нежеланием Меркель повышать военные расходы на НАТО до 2% ВВП. А в декабре прошлого года дипломат заявил о «благодарности» Европы за санкции США против «Северного потока – 2».

И хотя отношения между США и Германией «достигли дна», Трамп все равно доволен работой Гренелла. «Ричард – публично яркая фигура, которая поддерживает Трампа и проводит его политику «Make America Great Again». Кроме того, он все-таки убедил Германию тратить немного больше денег на содержание НАТО. Но его назначение на пост главы Нацразведки выглядит неожиданным», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков.

С ним соглашается и немецкий политолог Александр Рар. «Назначение Гренелла выглядит немного странно, потому что официального опыта работы в разведке у него нет. На посту координатора всех разведок США должен быть человек с высокой долей ответственности, который способен размышлять хладнокровно и сдерживать эмоции. Но Гренелл – человек импульсивный и безжалостно атаковавший немецкое правительство», – сказал Рар газете ВЗГЛЯД.

При этом политолог счел работу Гренелла полезной, так как она показала реальное отношение администрации Трампа к Германии. «Ни о каком союзничестве тут речи идти не может. Отношение США к Германии превратилось в военную иерархию. Американцы не советуются с союзниками, а отдают приказы. Гренелл был проводником такой политики. Поэтому немцы называли Гренелла злостным надсмотрщиком над Германией», – отметил собеседник.

«В то же время у Трампа все меньше и меньше надежных кадров в распоряжении. Многие начали его предавать. Почти все советники по безопасности, которые должны работать тихо и закрыто, сбежали к демократам и выдавали секреты Трампа», – продолжил Рар, напомнив о «вопиющем скандале» с экс-советником по нацбезопасности Джоном Болтоном, который сообщил о готовности выступить против своего шефа в суде. «Поэтому Гренелл, видимо, заслужил в глазах президента свое назначение, и Трамп не будет опасаться предательства с его стороны», – предположил Рар.

Схожего мнения придерживается директор Фонда изучения США им. Рузвельта Юрий Рогулев. «Трамп страдает от того, что многие назначенцы относились к нему не очень лояльно, где-то даже враждебно и критически. Отсюда все эти скандальные утечки в СМИ. Ему важно обеспечить присутствие на высоких постах лояльных людей, и Гренелл из их числа», – сказал он в комментарии газете ВЗГЛЯД.

Эксперты также обратили внимание на тот факт, что придерживающийся консервативных взглядов Трамп назначил на высокий пост открытого гея.

«Но вопрос лояльности здесь превалирует над вопросом сексуальной ориентации.

К тому же заявление о причастности к ЛГБТ иногда бывает попыткой некоторых политиков показать себя толерантными и неконсервативными. Это привлекает внимание СМИ и вызывает позитивное отношение к ним в обществе», – отметил Рар.

«Кроме того, Гренелл не скрывает своих политических амбиций. После работы директором Нацразведки он сможет пойти в большую политику, возможно, даже участвовать в президентской гонке 2024 года», – добавил Дудаков.

При этом Москве вряд ли стоит ожидать изменения принципов работы американских спецслужб в отношении России. «Да, между нашими странами есть некоторые элементы сотрудничества в области противодействия терроризму, обмен информацией по особо опасным преступникам. Но они носят вынужденный и избирательный характер. Американцы сотрудничают с нами лишь тогда, когда это выгодно им. На большее рассчитывать не приходится», – резюмировал Рогулев.

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