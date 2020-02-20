Появилось видео с российскими Су-35С в зоне военной операции Турции в Идлибе
20.02.2020, 15:51, Новости дня
В сирийской провинции Идлиб в зоне проведения военной операции Турции замечены российские Су-35С, пишет телеграм-канал «Военный осведомитель».
В канале также опубликована видеозапись с российскими самолетами. Автор сообщения указал, что самолеты сняли в районе деревни Найраб.
В четверг отряды протурецкой сирийской оппозиции предприняли атаку на позиции правительственных сил Сирии в провинции Идлиб, чуть позже началось наступление Турции на позиции сирийской армии. Через некоторое время опубликовали первые видеозаписи артобстрела Турции по позициям правительственных войск Сирии.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет