Появилось видео с российскими Су-35С в зоне военной операции Турции в Идлибе

20.02.2020, 15:51, Новости дня

В сирийской провинции Идлиб в зоне проведения военной операции Турции замечены российские Су-35С, пишет телеграм-канал «Военный осведомитель».

В канале также опубликована видеозапись с российскими самолетами. Автор сообщения указал, что самолеты сняли в районе деревни Найраб.

В четверг отряды протурецкой сирийской оппозиции предприняли атаку на позиции правительственных сил Сирии в провинции Идлиб, чуть позже началось наступление Турции на позиции сирийской армии. Через некоторое время опубликовали первые видеозаписи артобстрела Турции по позициям правительственных войск Сирии.



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