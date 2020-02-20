Нарусова растрогалась из-за речи Путина о Собчаке

20.02.2020, 15:44, Новости дня

Вдова первого мэра Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова призналась, что была тронута речью президента Владимира Путина на мероприятиях к 20-летию со дня смерти ее мужа.

«(Больше всего тронула) манера речи самого президента. Абсолютно задушевная, без бумажек. У меня было впечатление, что он импровизировал, и он действительно импровизировал, это дало особую душевную теплоту», – передает ее слова РИА «Новости».

По ее словам, именно это ее растрогало больше всего на памятных мероприятиях.

Нарусова отметила, что на Никольском кладбище в годовщину смерти Собчака всегда собираются «совершенно простые люди». По ее мнению, это лица «настоящих петербуржцев».

Накануне Путин выступил с речью на памятных мероприятиях в годовщину смерти Анатолия Собчака, отметив, что этот человек был нужен РФ и соответствовал духу эпохи.