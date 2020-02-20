Плющенко рекомендовал Медведевой завершить карьеру

20.02.2020, 15:44, Новости дня

Двукратный олимпийский чемпион, фигурист Евгений Плющенко посоветовал своей коллеге Евгении Медведевой завершить спортивную карьеру.

«Медведева столько лет представляла нашу страну, что мне кажется, ей уже надо закончить со спортом и не кататься. Переходить в шоу и получать там удовольствие. Потому что конкурировать с девочками с четверными прыжками невозможно. Если она хочет быть пятой, седьмой — это ее выбор», – сообщил Плющенко в интервью «Спорт-экспресс».

Фигурист добавил, что Елизавете Туктамышевой также будет очень сложно, однако у нее есть аксель и уже четверной тулуп. «Еще сезончик можно посмотреть, как будет получаться перед Олимпиадой. Но надо объективно оценивать свои силы и силы соперниц. А соперницы растут и растут», – добавил он.

Ранее олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров также посоветовал фигуристкам Евгении Медведевой и Алине Загитовой завершить карьеру.

В конце прошлого года Медведева отказалась от выступления в произвольной программе на чемпионате РФ по фигурному катанию в Красноярске.



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