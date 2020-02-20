«Есть ли у меня мужчина? Да!» Слава из «НеАнгелов» рассказала о личной жизни после развода

20.02.2020, 15:42, Новости дня

Певица Слава Каминская из группы «НеАнгелы»  в интервью программе «ЖВЛ», которая вышла 19 февраля на одноименном YouTube-канале  сообщила, что познакомила детей со своим новым избранником. 

«Есть ли у меня мужчина? Да!» – заявила певица. Она призналась, что избранник знаком с ее детьми. 

«Дети же живут с мамой! Детям же нужно показывать, что есть и нормальные взаимоотношения, Что маму можно любить, ценить и уважать», – подчеркнула артистка. 

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube

Слава Каминская (девичья фамилия Кузнецова) родилась в 1984 году в Одессе. С 2006 года является солисткой группы «НеАнгелы», созданной продюсером Юрием Никитиным. 

В 2014 году Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского.

В браке у супругов родилось двое детей – сын Леонард (2014) и дочь Лаура (2015).

Летом 2019 года супруги заявили о разводе. Ранее Эдгар Каминский признавался, что хотел развестись со Славой еще в 2017 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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