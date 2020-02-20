Названо имя «российского шпиона» в Болгарии

20.02.2020, 15:37, Новости дня

Болгарская прокуратура обвинила так называемого российского шпиона Дениса Сергеева в покушении на убийство болгарского оружейного бизнесмена Эмилиана Гебрева и его сына Христо Гебрева, пишут СМИ.

Прокуратура Софии в январе заочно обвинила трех россиян в покушении на убийство, однако не раскрывала имена обвиняемых, пишет испанская газета El Pais. Теперь источники издания сообщили, что одним из обвиняемых является «российский генерал Денис Сергеев».

Болгарское ведомство санкционировало три ареста, чтобы экстрадировать подозреваемых в страну. При этом испанская полиция отмечает, что Сергеев якобы находится в розыске еще в двух странах, в которых бывал ранее.

Напомним, весной 2019 года Гебрев заявил, что в 2015 году его якобы пытались отравить «Новичком».

Газета ВЗГЛЯД изучала, почему Болгария внезапно нашла у себя «российских шпионов».