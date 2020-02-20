Мнение: Братский народ Украины

20.02.2020, 15:35, Разное

Когда увидел это видео, мелькнула мысль, что украинцы решили позлорадствовать над россиянами из глубинки, где люди начали бузить из-за решения властей подселить в их родные края эвакуированных из Китая соотечественников. Не навсегда, а на а время карантина…

Но оказалось, что это видео снято в поселке Новые Санжары Полтавской области Украины, где жители выступают против прибытия в регион эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины.

Уже и столкновения начались.

Судя по реакции местных жителей на эвакуацию соотечественников из Китая, россияне и украинцы – братские народы… Во всяком случае, реакция на незванных гостей — одинаковая что на Украине, что в России.

Источник: Ирек Муртазин



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