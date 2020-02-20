Зарплаты в России с 2010 года растут быстрее цен

20.02.2020, 15:31, Новости дня

С 2009 года зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. Но потребительские цены за эти 10 лет выросли только в 2 раза, согласно исследованию аудиторской компании FinExpertiza.

С апреля 2009 года по апрель 2019 года средняя номинальная зарплата в частном секторе увеличилась в 2,6 раза до 56,5 тысячи рублей. Зарплата в госсекторе выросла в 2,5 раза до 39,6 тысячи рублей. Цены за эти 10 лет выросли в два раза.

Если бы частные компании в эти 10 лет повышали зарплаты сотрудников только на уровень инфляции, то средняя зарплата была бы ниже, чем сейчас на 22,5 процента — 43,8 тысячи рублей, а на госпредприятиях зарплата была бы ниже на 19,5 процента — 31,9 тысячи рублей.

По последним данным Росстата, реальные зарплаты (за вычетом инфляции) в РФ в 2019 году выросли на 2,7 процента. А среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций выросла на 6,5 процента до 46,285 тысячи рублей.

Это среднее значение. Половина населения РФ получает менее 34,5 тысячи рублей в месяц.

Ранее была предложена поправка в Конституцию о ежегодной индексации зарплат на уровень инфляции, сообщили "Известия". В среднем этом норма перевыполняется.